        Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi

        Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle Haliliye, Eyyübiye, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinin kırsal mahallelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 23:56 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, kentte sağanak yağışın etkisini aralıklarla sürdürdüğü hatırlatıldı.

        Bu kapsamda bazı tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizin bazı bölgelerinde etkili olan aşırı yağış sebebiyle kırsal mahallelerimizde meydana gelen taşkın olayları ve yol ağında oluşan bozulmalar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sorunlar göz önüne alınarak, Haliliye, Eyyübiye, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerimizin kırsal mahallelerinde bulunan bütün okullarda eğitim öğretime 26 Mart 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erakçi: ABD ile müzakere yok
        Beyaz Saray: Trump blöf yapmaz
        İranlı askeri yetkiliden uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Dybala için Türkiye iddiası!
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        "İdeal koca" çıkışı
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Ekipler selde mahsur kalan 10 kişilik aile için seferber oldu
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
        Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
        Şanlıurfa'da kısa süreli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi
