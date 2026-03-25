        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor

        Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle su baskınında mahsur kalan 10 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 23:36 Güncelleme:
        Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, su baskınlarına ilişkin ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi.

        Vali Hasan Şıldak başkanlığında yağışa ilişkin gelişmelerin Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip edildiği belirtilen açıklamada, yağışın sabaha kadar devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

        Vatandaşlardan ve sürücülerden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istenen açıklamada, risk oluşturacak yerlerde bulunulmaması önerildi.

        Belediye ekipleri ise kent genelinde tedbir aldı.

        - 10 kişilik aile kurtarıldı

        Haliliye ilçesine bağlı kırsal Topraklı Mahallesi civarında sağanak nedeniyle su baskını meydana geldi.

        Baskında evlerinde mahsur kalan 10 kişilik Suriyeli aile, ekiplerden yardım istedi.

        AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin işbirliğiyle aile üyeleri kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

