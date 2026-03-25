Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

        –Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ele geçirilen 50 ton bozulmuş ve son kullanım tarihi geçmiş tavuk eti imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 18:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir takip ettiği tavuk pazarlamacısının ürünleri sakladığı depo tespit edildi.

        Dicle Mahallesi’ndeki depoya baskın düzenleyen Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekipleri, bozulmuş ve son kullanım tarihi geçmiş 50 ton tavuk eti ele geçirdi.

        Belediye ekipleri, ele geçirilen ürünleri iş makineleriyle kamyonlara yükledi. Yüklemesi tamamlanan 8 kamyon dolusu bozuk et daha sonra imha edildi.

        Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, söz konusu depoyu uzun süredir takip ettiklerini söyledi.

        Halk sağlığını tehdit edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktaran Kızılkeçi, şunları kaydetti:

        "Siverek Belediyesi zabıta ekipleri olarak yaptığımız denetimlerde ilçemizde yaptığımız çalışmalarda bir pazarlamacı esnafından şüphelendik. Ekiplerimiz yakın takibe aldılar kendilerini ve bugün itibarıyla deposunu tespit ettik. Deposunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle yaptığımız kontrollerde son kullanım tarihi geçmiş tavuk ürünlerinin hepsi tespit edildi ve bunlar soğuk zinciri kırdığından dolayı tüm ürünler bozulmuş durumda. 50 ton ürün yakalandı. Şu anda araçlarımıza yüklendi, imhası gerçekleştirilecek birazdan. Başkanımızın talimatları doğrultusunda halkımızın sağlığını önemsemekteyiz ve halkımız müsterih olsunlar ki halkımızın sağlığını tehdit edecek herhangi bir unsura kesinlikle mahal verilmeyecektir ve çalışmalarımız devam ediyor. Çok ağır yaptırımlar da uygulanacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da su tasarrufu kahramanları ödüllerine kavuştu
        Şanlıurfa'daki "mesaiye gitmeyen personel" iddialarına ilişkin açıklama
        Şanlıurfa'da sosyal medyada silah paylaşımı yapan 9 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sosyal medya paylaşımlarına yönelik operasyon: 9 gözaltı
        Şanlıurfa Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
