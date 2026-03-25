Şanlıurfa Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Şanlıurfa Valiliği, ani beklenen kuvvetli sağanağa karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre kentte yağış beklentisinin olduğunu belirtildi.



Açıklamada, "Ani gelişen bir hava hareketi sonucunda çok kısa bir süre içerisinde Şanlıurfa il merkezinde kuvvetli bir sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması, kısa sürecek yağış esnasında trafiğe çıkmaması büyük önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise cep telefonlarına gönderdiği SMS'te "Meteorolojiye göre Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun." uyarısı yaptı.

