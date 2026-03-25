Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 17. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 8 tablo ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 4 zanlının tarihi değeri bulunan tabloları satmak için müşteri aradığını belirledi.
Ekiplerce, şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.
Araçta 17. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 8 tablo, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
