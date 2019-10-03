Şanlıurfa’da bir okul daha açıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hizmete sunulan Harran ilçesine bağlı Küçükyıldız İlkokulu’nun açılış törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği (TED) ortaklığında, Zürich Vakfı ve Zürich Sigorta’nın destekleriyle yürütülen “Eğitimin Sigortası Öğretmenlerimiz Projesi” kapsamında, TED Şanlıurfa Koleji tarafından yenilenen Küçükyıldız İlkokulu düzenlenen açılış töreni ile eğitim öğretimin hizmetine sunuldu.

Şanlıurfa’nın ülke geleceği açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Erin, kentin ekonomik sermayelerinin yanında Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ili olarak büyük bir beşeri sermayeye sahip olduğunu söyledi. Sadece bu yıl 700 bin kadar öğrencinin okula başladığı Şanlıurfa’da, çocukların iyi yetişmeleri için başta eğitim altyapısı olmak üzere birçok alanda önemli kamu yatırımları yapıldığını hatırlatan Vali Erin, 2000’li yılların başlarında 5400 olan derslik sayısını 20 binin üzerine çıkarıldığını söyledi.

Şanlıurfa’da eğitim altyapısına yapılan kamu yatırımları hakkında bilgiler veren Vali Erin, 2017 ortalarından bu yana sadece Harran ilçesinde 17 okulun yapımının tamamlanarak eğitim öğretimin hizmetine sunulduğunu, ikili öğretimin ve taşımalı eğitimin neredeyse sona erdiğini ifade etti.

Sınıf mevcutunun 25 seviyesine çekeceklerini belirten Vali Erin, “Eğitimin Sigortası Öğretmenlerimiz Projesi”nin Harran’dan başlamasının önemine değinerek, tadilatı yapılarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan okuldaki sınıf mevcudunun yüksek olduğunu, en kısa sürede ek bina yaparak bu mevcudu 2025 seviyesine çekeceğiz” ifadelerini kullandı.

Harran’a bağlı Küçükyıldız köyünde gerçekleştirilen açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pelivanoğlu, TED Şanlıurfa Koleji Kurucusu Şanlıurfa eski Milletvekili Muzaffer Çakmaklı, Zürich Sigorta İcra Kurulu Başkanı Yılmaz Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Küçükyıldız İlkokulu ve TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

ŞANLIURFA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:55

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