Eyyübiye’de yeni park kazandırılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede işgal edilmek istenen alana, park olarak yapılması için ilgili kuruma talimat verdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ruha Mahallesi’nde işgal edilmek istenen alana iş makinalarını yönlendirip, alanı mahalleye park olarak kazandırıyor. Kuş, iş makinalarının çalışmasına eşlik edip, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. İlçede yeşil alan çalışmasının devam ettiğini ve uygun olan her yere park yaptıklarını belirten Kuş, “Eyyübiye’de tapulu olmayan her yer Eyyübiye’de yaşayan 400 bin nüfusa aittir. Hiç kimse benimdir diye iddaa edemez. 1 Nisan itibari ile Mehmet Kuş’un Eyyübiye Belediye Başkanlığında asla böyle iddialara taviz vermeyeceğiz. Bunu daha öncede ifade etmiştik 5 Yıllık süre zarfında da asla böyle şeylere müsamaha göstermeyeceğiz. Şuan Ruha mahallemizdeyiz. Hatta betonlar yığılmış, duvarlar örülmüştü. Burada yaşayan vatandaşlarımız bu bölgeye sahip çıktılar. Eyyübiye halkı kendi malına sahip çıktı. Biz de Eyyübiye halkına sahip çıkacağız. İşgallere asla taviz vermeyeceğiz. Şu anda da iş makinalarımızı alana yönlendirdik ve alanı işgalden kurtarıp bölge sakinlerine yeşil alan olarak kazandıracağız. Daha önce de kararlılığımızı ortaya koymuştuk. Şimdi de iş makinaları ile bu kararlılığımızı bir kez daha gösteriyoruz. Ruha mahallemize yapacağımız parkta şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

ŞANLIURFA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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