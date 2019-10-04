Vali Erin "Fikir Mektebi" sohbetlerine katıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Şanlıurfa Şubesinde düzenlenen Fikir Mektebi Çay sohbetlerinin konuğu oldu.

Şanlıurfa Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirilen sohbet toplantısına, Vali Erin ile birlikte Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan, Şanlıurfa Güvenlik ve Köy Korucuları Dernek Başkanı Mehmet Koyuncu ile TÜRKAB Bölge Koordinatörü Ömer Modalı ve TÜRKAB Genel Başkan Yardımcıları katıldı. Saygı duruşu ve İşaret Dili Ekibinin de katılımıyla okunan İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’anı Kerim tilaveti ve program konuşmacılarının hitabıyla devam etti. Burada yaptığı konuşmada Türk milletinin tarihte ve günümüzde karşı karşıya kaldığı durumları özetleyerek birlik ve beraberliğin önemine değinen Vali Abdullah Erin, “Bizim ne olduğumuzu biz unuttuk. Biz yeniden ne olduğumuzu hatırlamaya, bizim yeniden bize dönmeye ihtiyacımız var. Bizim yeniden tarihimizdeki sayısız güzel örnekleri yeniden yaşamaya ihtiyacımız var. Yeniden, kardeşçe birbirimize sarılmaya ihtiyacımız var. Kapitalizmin, maddenin ve maddiyatçılığın bize dayattığı, her şeyin metaya dönüştüğü zihniyetten uzaklaşıp, kendimize gelmeye ihtiyacımız var. Maddenin ve paranın üstünde çok önemli değerlerin bulunduğunu, bu değerlerin madde ile parayla ölçülemeyeceğini kutsallıkta ve önemde olduğunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Bizim, beş on parça toprak parçası için kardeşini katleden değil, cömert olan, affedici olan, paylaşımcı olan bir zihniyete yeniden ulaşmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

Diğer sohbet konuklarının yaptığı konuşmaların ardından TÜRKAB Şanlıurfa Sorumlusu Ömer Modalı, Vali Erin ve diğer katılımcılara teşekkür etti. Katılımcılara Türk Bayrağı, seccade ve Kur’anı Kerim hediye eden Modalı, sohbet toplantılarının devam edeceğini söyledi.

ŞANLIURFA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:56

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