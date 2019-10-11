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'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün

DHA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi. Terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alındığı, TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının karadan ilerleyişinin sürdüğü harekatta, şu ana kadar 277 terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi. Terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alındığı, TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının karadan ilerleyişinin sürdüğü harekatta, şu ana kadar 277 terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyindeki Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan yerleşim alanları, terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü, ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmen nüfusu da uyguladığı baskıyla göçe zorladı. Demografik yapıyı değiştirmeye çalışan teröristlerin zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırı ve tacizleri, TSK'nın anında müdahalesiyle engellendi. Terör örgütünün sınır güvenliğine yönelik tehdit oluşturması ve çağrılara rağmen ABD ile diğer ülkelerin desteğiyle silah bırakmaması üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği mesajını verdi. Bunun üzerine ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda ağustos ayında, bölgenin güvenli hale getirilmesi için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi oluşturuldu. Fırat'ın doğusunda ortak hava ve kara devriyelerinin yapılmasına rağmen sürecin uzamasıyla rahatsız olan Türkiye, bölgede 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.
Terör hedeflerinin savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından ateş altına alınmasıyla karadan da TSK ile SMO unsurları, giriş yaparak, ilerlemeye başladı. Sivillerin zarar görmemesi için hassas davranarak, titizlikle ilerleyen TSK ve SMO birlikleri, bazı noktalarda sıcak çatışmaya girip, teröristleri etkisiz hale getirmeye başladı.
15 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy, PKK/YPG'den arındırılarak, güvenli hale getirildi. Teröristlerden kurtarılan köylerde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığının kontrolü yapılırken, buralardaki terör örgütünün tahkimatları da tahrip edildi. TSK ve SMO askerlerinin, ele geçirdiği köyler ile terör örgütünün bazı kritik noktalardaki ikmal yollarını da kestiği belirtildi. Ele geçirilen köylerde teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı, bazı köylerde ise PKK/YPG'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak, kaçtığı ortaya çıktı.
7 SİVİL ŞEHİT OLDU, TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR
Havadan ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı bölgesindeki teröristlerin dün roket ve havan ile düzenlediği saldırılarda, Mardin'in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 kızı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 2 çocuk ve Akçakoca ilçesinde ise 1´i bebek, diğeri memur 2 sivil şehit oldu. Saldırılarda toplam 85 kişi de yaralandı.
Yerleşim bölgelerine tekrar saldırı düzenlenmemesi için terör hedefleri, yeni günün ilk saatlerinden itibaren topçu birliklerince ateş altına alındı. Türk topçularının obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına aldığı Tel Abyad bölgesinde vurulan hedeflerden yükselen dumanlar, sınır hattından da görüldü.
TERÖRİSTLER, CAMİLERDE GİZLENİYOR
'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından paniğe kapılan teröristlerin, özellikle Tel Abyad bölgesinde TSK ve SMO unsurlarının hassasiyetini bildiği için camilere gizlendiği ve buralardan saldırılar düzenlediği belirlendi. Teröristlerin, aynı zamanda insansız hava araçları (İHA) ve savaş uçakları ile görüntü alınmaması için bazı noktalarda lastik yakarak, karartma uyguladığı aynı zamanda sıkça yer değiştirip, gizlenmeye çalıştığı bildirildi. 
1 ASKER ŞEHİT OLDU, 277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Harekat kapsamında, dün çıkan çatışmalarda 1 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Türk askerinin ilerleyişini sürdürdüğü harekatta, şu ana kadar 277 terörist etkisiz hale getirildi. Askerlerin hassasiyetle ilerleyişini sürdürdüğü belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısının arttığı, bunun yanı sıra teslim olan ve yaralı ele geçirilen teröristlerin de bulunduğu belirtildi.
Tel Abyad bölgesinde hava ve kara müdahalelerinde yaralanan çok sayıda teröristin ise örgüt militanları tarafından tedavi için Rakka'daki hastanelere götürüldüğü öğrenildi.
SINIRDA ÖNLEMLER EN ÜST SEVİYEDE
Başarıyla sürdürülen harekat kapsamında, teröristlerin saldırdığı sınır hattındaki yerleşim alanlarında ise güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Akçakale'nin sınır hattına kimse yaklaştırılmazken, bölge sakinlerinin sokaklarda dolaşmaması ve olası rokethavan saldırılarına karşı korunması yönünde hoparlörlerden anonslar yapılıyor. Polislerin önlem aldığı ilçe merkezlerinin Suriye sınırında ise askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini devam ettiriyor.
SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR
Öte yandan sınır hattına, TSK ve SMO birliklerinin sevkiyatı da devam ediyor. Gece boyunca Suriye sınırındaki Akçakale'ye, SMO askerleri ve araçları ile TSK'nın zırhlı araçları getirildi. Sınıra zırhlı araçlarla gelen TSK ve SMO unsurlarının, harekat kapsamında sınır ötesinde görev alacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:02
  • GÜNEŞ 06:21
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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