Sınırda görev yapan basın mensuplarına yemek ikramı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasında farklı birimlerde görev yapan basın mensubu ekiplerine yemek ikramında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye’de PKK/YPG terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başarılı bir şekilde sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçakale ilçesinin sınırında farklı noktalarında görev yapan basın mensuplarına yemek ikramında bulundu. Belediye ekipleri, öğlen öğününde basın mensuplarına dürüm ve ayran sunumu yaptı. Sınır boyunca görev alan basın mensupları da belediyenin yemek ikramından dolayı teşekkür etti.

ŞANLIURFA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:03

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