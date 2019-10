Barış Pınarı Harekatı´nda 5'inci gün

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5´inci gününe girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan ilerlediği harekatta obüsler ise havadan terör hedeflerini ateş almayı sürdürüyor.

Suriye iç savaşının ardından ülkenin kuzeyinde ve Fırat Nehri doğusunda kalan alanlar terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Teröristler tarafından işgal edilen alanda bulunan halk ise baskı ile göçe zorlandı. Terör örgütü işgal ettiği alanlardan Türkiye sınırına yönelik saldırılarda bulunması ile sınır güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı. Türkiye, çağrılarına rağmen taciz ve saldırılarını sonlandırmayıp, işgal ettiği alanları terk etmeyen terör örgütüne yönelik operasyon sinyali verdi. ABD ile bölgenin güvenli hale getirilmesine yönelik çabaların da sonuçsuz kalmasıyla Türkiye, 9 Ekim saat 16.00´da 'Barış Pınarı' ismini verdiği harekatı başlattı.

4'ÜNCÜ GÜNDE RESULAYN'A GİRİLDİ

Terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alınmasının ardından gece saatlerinde TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan giriş yaptı. TSK ve SMO unsurları karadan Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad ve Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn kentlerini teröristlerden temizlemeye yönelik harekat kapsamında köyleri tek tek özgürleştirdi. Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyetle hareket eden birlikler, Rasulayn ilçe merkezine dün ulaşarak kontrolü sağladı.

TELABYAD AN MESELESİ

Rasulayn´da kontrolü sağlayan TSK ve SMO unsurları, doğu ve batısından ilerlediği Telabyad ilçe merkezini de özgürleştirmeye yönelik çabasını sürdürüyor. Titiz şekilde ilerleyen ve topçu birliklerinin de güzergahı üzerindeki terör hedeflerini vurarak destek verdiği TSK ve SMO birliklerinin Telabyad´a ulaşmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Türkiye sınırının güneyinde 30 kilometre derinlikteki M4 otoyoluna inen birlikler burada terör örgütünün ikmalini keserken, Telabyad´ın da özgürleştirilmesinin ardından PKK/YPG´nin Kamışlı ile Ayn El Arap arasındaki bağ da koparılmış olacak.

SULUK BELDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu unsurları, Telabyad ile Rasulayn arasında kritik öneme sahip Suluk Kasabası teröristlerden arındırıldı. Telabyad´ın güneydoğusundaki Suluk Beldesi, sabah saatlerinde sıcak çatışmalarda teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından özgürleştirildi.

TERÖRİSTLER HER TARAFI TUZAKLAYIP KAÇIYOR

Rasulayn´ın terör örgütünden arındırılmasının ardından yeni hedef olan ve girilmesinin an meselesi olduğu Telabyad´da PKK/YPG´li teröristlerin etrafı patlayıcıyla tuzaklayıp kaçtığı belirtildi. Teröristlerin büyük bölümünün kaçtığı Telabyad ilçe merkezindeki operasyona TSK birliklerinin yanı sıra Polis Özel Harekat timlerinin de katılacağı ifade edildi.

OBÜSLERLE TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Yeni günün ilk saatlerinden itibaren Telabyad´da bulunan terör hedefleri sınır birlikleri tarafından obüslerle ateş altına alındı. İstihbarat birimleri, harekata katılan askerler ve insansız hava araçlarından elde edilen görüntülerle belirlenen terör hedefleri obüs ve tank atışları ile tam isabetle vuruluyor. Obüs atışları ile etkisiz hale getirilen terör hedeflerinin vurulmasının ardından yükselen dumanlar Türkiye sınırından da net şekilde görülüyor.

SINIRDA GÜVENLİK HAD SAFHADA

Bugüne kadar 2 asker ve 18 sivilin şehit olduğu 490 teröristin ise etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Suriye sınırındaki yerleşim alanlarında da sivillerden sınıra yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Hoparlörlerden sık sık uyarı anonslarının yapıldığı sınır ilçelerinde polisler vatandaşlardan sokaklarda dolaşmamaları ve güvenli alanlara gitmelerini istiyor. Sınır hattında ise askerler zırhlı araçlarla sürekli devriye görevi yaparak teröristlerin olası saldırılarına ve sızma girişimine engel oluyor.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Öte yandan sınır hattındaki Akçakale ve Ceylanpınar´a askeri sevkiyatta devam ediyor. Dün gece ve sabah saatlerinde de Türkiye´nin farklı birliklerinden çıkan zırhlı araç ve askeri personeller ile Suriye Milli Ordusu unsurları ve araçları konvoy halinde Şanlıurfa´ya geldi. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoyda bulunan araç ve askeri personeller Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin´e yönlendirildi. Bu ilçelerde konuşlanan araç ve askerlerin harekat kapsamında sınırı geçerek karadan teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona destek vereceği belirtildi.



