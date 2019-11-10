Şanlıurfa´da, Atatürk 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

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TÜRKİYE Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81´inci yıl dönümünde Şanlıurfa´da da düzenlenen törenlerle anıldı.

Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, Atatürk anıtına çelenk koydu. Saatlerin 09.05´i göstermesiyle çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk konulmasının ardından gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek törenlerde, Atatürk'ün hayatı anlatılıp oratoryo gösterisi yapılacak.



ŞANLIURFA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:29

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