Haliliye Belediyesinden Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek

Haliliye Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Konuklu Mahallesinde fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdi.

11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesi ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde fidan dikme etkinlikleri gerçekleştirildi. Haliliye Belediyesi de, Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle kırsal Konuklu Mahallesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları Mehmet Açanal ve Mehmet Hamdi Kaysı ile Mahalle Muhtarı Halil Öksüzoğlu ve mahalle sakinlerinin katıldığı programda, dikilen fidan ve ağaçlara can suyu verildi.

Saat 11.11’de Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde düzenlenen “Bugün fidan, yarın nefes” etkinliğine de, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat katıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşın katıldığı etkinlikte, Canpolat’ta fidan dikti.

Öte yandan çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri, etkinlik alanında vatandaşlara su dağıttı.

ŞANLIURFA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:26

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.