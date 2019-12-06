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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İHA

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep otoyolunun 59. kilometresinde meydana geldi. Suat Y. idaresindeki 41 VH 224 plakalı otomobil, Celal K. yönetimindeki 34 BC 2412 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Recep, Buket, Sedef ve Ayşe K. ile Defne ve Duru Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

ŞANLIURFA

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:53
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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