HRÜ Halfeti’de Mehmetçik Vakfı için kermes düzenlendi

Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültürel Mirası Koruma Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Farklı Kültürlere Yönelik Kermes Etkinliği’ düzenlendi.

Halfeti Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören kulüp üyeleri tarafından Halfeti ilçesi semt pazarında, Halfeti MYO akademisyenleri ve ilçe protokol üyelerinin katılımıyla bir kermes yapıldı. Kültürel Mirası Koruma Kulübünün üyeleri, farklı bölge kültürlerini ön plana çıkararak elde ettikleri gelirleri Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışladılar. Türkiye’nin birçok ilinden tedarik ettikleri yöresel lezzetlerden aksesuarlara kadar birçok ürünü kendi el emekleriyle yaptıkları ürünlerle birlikte sergileyen kulüp üyeleri, bölgede farkındalık sağladıkları ve anlamlı bir girişimde bulundukları için faaliyetlerinden çok mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Kulüp Danışmanı Öğr. Gör. Hülya Eraslan, kültür olgusuna vurgu yaparak farklı kültürleri ön plana çıkarmanın, kültürlere yönelik enformasyon sağlamanın kulüp faaliyetlerinin temel amacı olduğunu ifade etti. Bu nedenle öğrencilerin ve yerel halkın algısında kültürlere yönelik kalıcı izler bırakmaktan ve en önemlisi TSK Mehmetçik Vakfı için anlamlı ve değerli bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde kültürel değerlerle yer almalarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca faaliyete katılımlarından dolayı ilçe protokol üyelerine, Halfeti MYO akademisyenlerine ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti.

ŞANLIURFA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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