Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın mazbatası iptal edildi.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın mazbatası, 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmak nedeniyle aldığı 2 yıl 9 aylık ceza nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi. YSK tarafından alınan karar sonrası yeni belediye başkanının belediye meclisi tarafından seçileceği öğrenildi.
ŞANLIURFA
12 Aralık 2019 Perşembe
- İMSAK 05:55
- GÜNEŞ 07:22
- ÖĞLE 12:23
- İKİNDİ 14:54
- AKŞAM 17:15
- YATSI 18:36