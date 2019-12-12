Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın mazbatası iptal edildi.



Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın mazbatası, 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmak nedeniyle aldığı 2 yıl 9 aylık ceza nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi. YSK tarafından alınan karar sonrası yeni belediye başkanının belediye meclisi tarafından seçileceği öğrenildi.

ŞANLIURFA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:55

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