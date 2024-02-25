Birecik'te depremde hasar gören minare onarıldı

Depremlerde hasar gören Köprü Camisi'nin minaresini bir hayırseverin desteğiyle onardıklarını vurgulayan Başkapan, "Bu anlamlı çalışmanın, mübarek günlerde gerçekleşmesi bizleri mutlu etti. Projemizin yapılmasına destek veren memleket sevdalısı bir ülkücü kardeşimize teşekkür eder, hayrının kabul olmasını dileriz." dedi.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede önemli bir hizmeti faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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