Göbeklitepe doğal taşlarla dünyaya tanıtılacak Göbeklitepe doğal taş ürünleri tasarımı atölyesi gerçekleştirildi

Şanlıurfa’da Göbeklitepe Doğal Taş Ürünler Tasarım atölyesi gerçekleştirildi. Atölyedeki tasarımlarla Göbeklitepe'nin dünyaya farklı bir açıdan tanıtılması hedefleniyor.

Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi, İstanbul Maden İhracatçıları, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Halfeti Belediyesi işbirliğinde ‘Göbeklitepe Doğal Taş Ürünler Tasarımı Atölyesi’ gerçekleştirildi. Atölyede Göbeklitepe'nin tasarım aracılığıyla Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması, Göbeklitepe için bir koleksiyon değeri oluşturulması, tasarımcılarla Göbeklitepe kültürel mirasının bir araya getirilerek özgün tasarımların geliştirilmesi amaçlandı. Göbeklitepe Doğal Taş Ürünler Tasarımı Atölyesinde bir araya gelen tasarımcılar Göbeklitepe'nin anıtsal yapılarından, mimarisinden, figürlerinden, coğrafyasından, doğasından ilham alan ve doğal taşlardan üretilecek ürün tasarımları oluşturdu. Atölye çalışması Göbeklitepe, Şanlıurfa ve Halfeti’de dört gün boyunca devam etti. Atölyeye tasarımcılar Buket Hoşcan Bazman, Ceren Gürkan, Eli Bensusan, Emre Yunus Uzun, Hazal Balasar, Mustafa Timur, Şule Koç ile Nurcihan Beyazıt katıldı.

Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi, Şanlıurfa’nın turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla valilik öncülüğünde kamu ve özel sektör işbirliğinde kuruldu. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu ilk toplantısını ise geçen yıl Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.