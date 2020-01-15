Karaköprü'de çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından yapılan etkinliklerle ilkokul çağındaki çocuklara çevreyi koruma bilinci, geri dönüşüm, hijyen ve fide dikimi eğitimleri verilerek çevre bilinci aşılanıyor.

Karaköprü Belediyesi yaptığı etkinlikler ve projelerle çevreyi korumak için farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Çevre Koruma birimi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul çağındaki çocuklara çevre bilinci aşılanması için çevreyi tanıma ve fide dikimi eğitimi verildi. Karaköprü Belediyesi ve GAP Bölge İdaresi ortaklığında düzenlenen programda çocuklara çevre koruma, sağlık ve hijyen, fide dikimi eğitimleri uzmanları tarafından verildi.

GAP Bölge İdaresi Şube Başkanı Suphi Aksoy tarafından çocuklara atıkların çevreye zararı ve geri dönüşümün önemi anlatılırken, Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Abdullah Melik tarafından fide dikimi ve çevrenin, ağaçların korunmasının önemi ile ilgili eğitim verildi.

Etkinliğe Karaköprü Belediye Başkan Yardımcıları Celal Şeker, Osman Uludağ ve Mustafa Aslan da katılırken, çocuklara geri dönüşüm kutuları ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

ŞANLIURFA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

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