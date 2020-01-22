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Baz istasyonu hırsızları yakalandı

İHA

Şanlıurfa’nın Bozova, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerindeki bazı baz istasyonlarını yerinden söküp çaldıkları belirlenen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Bozova, Suruç, Halfeti ve Birecik ilçelerindeki bazı baz istasyonlarının çeşitli parçalarını yerinden söken A.K. (38) ve M.K. (35) Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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