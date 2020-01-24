Sosyal yardım merkezinde inceleme

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte geçtiğimiz gün yoğun katılımla açılışı gerçekleşen sosyal yardım tesisini gezerek incelemelerde bulundu.

Haliliye Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik hizmete sunduğu Sosyal Market, Giyim Market, Aşevi ve Çamaşırhaneyi içinde bulunduran sosyal tesis yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz gün görkemli bir açılışla vatandaşların hizmetine giren tesisi Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyaret konuşan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Sosyal Market, Giyim Market, Aşevi ve Çamaşırhanemizde milletvekilimiz Zemzem Gülender Açanal Hanımefendiyi meclis üyelerimizle birlikte misafir ettik. Hep birlikte buradaki iş ve işlemler ile ilgili kendilerine bilgi arz ettik. Buradaki hedefimiz Haliliye’de yardıma muhtaç ailelerin bu sosyal tesisimizden yaralanması. Bu hususta da vekilimiz öncesinde de sonrasında da destek oldu. İnşallah hep birlikte Haliliye refahı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tesiste incelemelerde bulunan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise tesisin tüm Şanlıurfa’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak,“ Gerçekten çok güzel bir yer. Marketiyle, aşeviyle, çamaşırhanesiyle, fırınıyla dört dörtlük bir tesis. Ayrıca bilgisayar ortamında kart ile dağıtımın yapılması çok güzel. Kurumsal bir yapı. Emeği geçen herkese Başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrada tüm hayır sahiplerinin zekatlarını fitrelerini çok rahat bir şekilde buraya bağışlayacaklarını umuyor ve bekliyorum” diye konuştu.

ŞANLIURFA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

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