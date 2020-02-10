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Başkan Yalçınkaya esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Yalçınkaya " Esnafımızı iyi günler ...

İHA

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri devam ediyor.
Yalçınkaya istasyon caddesindeki insafı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve halkla sohbet eden Başkan Yalçınkaya, ziyaretlerini sürdürüyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, istasyon caddesinde yaptığı ziyarette vatandaşlara ve esnaflara hayırlı alışverişler diledi. Esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri tek tek not aldıran Yalçınkaya, isteklerin yerine getirilmesi doğrultusunda talimatlar verdi.
İşyeri sahipleriyle ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Yalçınkaya, “Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerin dikkate alıyoruz dedi Başkan Yalçınkaya " Akçakale halkına çok teşekkür ediyorum. Devletten taraf yapılması gereken bütün hizmetlerin yüzde 90’nını tamamladık. İnşallah bu yaz mevsiminde ilçe halkımıza bu hizmetleri nasıl aktaracağımızı ve hayatlarının nasıl değişeceğini görecekler. Ancak iş konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Şu anda bütün hedefim İstanbul'dan, Arap ülkelerinden buraya yatırımcı getirmek yatırımcı getirebilirsek,ve derin bir nefes alabilirsek Akçakale'yi daha iyi günler bekliyor. Ama Daha önümüzde çok büyük sıkıntılar var. Hem ilçemizde organize sanayinin kurulması O da çok kolay bir şey değil yer bulamıyoruz. Devletin imkanları sınırlıdır. Fakat her şeyi zorluyoruz. Bunu da mutlaka çözmek zorundayız. Burada bir organize sanayinin olması lazım. İlçe esnafımız. 3 ay öncesine göre daha iyi. Fakat daha büyük beklentileri var haklı olarak Ben inanıyorum ki yaz mevsimi ile beraber burada ki 7 tane tugayımızın oluşu kapının açılmış olması Önümüzdeki ekonomik verilerin Türkiye'nin daha iyi olması noktasında ciddi veriler var. Akçakale de bunların hepsinden nasibini alacak. iyi günler hem esnafımızı hem ilçe halkımızı bekliyor. Herkese bu konuda sabırlı ve duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” temennisinde bulundu.
Çarşı esnafı ve vatandaşlar ise, Yalçınkaya’nın kendilerini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

ŞANLIURFA

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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