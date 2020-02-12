Kadınlar meslek edindirme kursları ile hayallerine kavuşuyor

Şanlıurfa’da kadınlar, belediyeye ait kadın yaşam ve destek merkezlerinde aldıkları kurslar ile hayalindeki mesleğe kavuşuyor.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesine ait Toki Akabe Kadın Destek Merkezinde kadınlar açılan kurslarla hayallerindeki mesleğe kavuşuyor. Bu kapsamda destek merkezinde kursiyer olarak başlayan Meral Çoban, şimdilerde dikiş nakış ustası olarak görev yapıyor. Aynı zamanda destek merkezinde açılan dikiş nakış kursunda kadınlara kurs hocalığı yapan Çoban, imkanları sağlayan yetkililere teşekkür etti. Destek merkezinde daha önceden kursiyer olan Çoban, hayallerine kavuştuğunu belirterek, "2014 yılında büyükşehir belediyesi tarafından açılan kadın destek merkezinde, kursiyer olarak meslek öğrendim. Kurs hocalarımızın yönlendirmesi ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgemi sırasıyla aldım. Kursiyer öğrenci olarak geldiğim kursta şimdilerde usta öğretici olarak görev yapıyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Birlikte kurs gördüğüm arkadaşlarıma da örnek olduğum için mutluyum. Hedefleri olan bir kadının başaramayacağı bir şey yok. Yeter ki istesin. Bu konuda da en büyük destekçim eşimdir. Eşime de ayrıca teşekkür ederim. Bütün erkekleri de bu konularda eşlerine yardımcı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kulandı.

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