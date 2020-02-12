Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor

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Suriye sınırına aralarında tankların da bulunduğu askeri araçların sevkıyatı bugün de devam etti.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 15 adet tanktan oluşan askeri konvoy, trafik polis ve jandarma eskortluğunda kent merkezinden Gaziantep istikametine hareket etti. Tankların Hatayİdlib sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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