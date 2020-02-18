Şanluırfa’da 100 bin fidan toprakla buluşuyor

Şanlıurfa’da 100 bin fidan, kavşak, refüj ve yol kenarlarına mevsime uygun olarak toprakla buluşacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile kırsal kesimde ağaçlandırma çalışmalarını sürüyor. Meyve veren ağaç dikimini gerçekleştşren belediye ekipleri, ayrıca dut, dişbudak, ligustrum, çınar, oya, kırmızı çiçekli akasya, çitlembik kızılçam, limon servi ve mavi servi cinsindeki ağaçlarla Şanlıurfa’yı daha da yeşil bir şehir haline getiriyor. Bu alandaki çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, il merkezinin yanı sıra 13 ilçe ve kırsalında son iki ayda yaklaşık 40 bin fidan toprakla buluşturdu. Ağaçlandırma çalışmalarından dolayı vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

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