(Görüntülü) Şehit öğretmenin adına kütüphane açıldı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın isminin yaşatıldığı ve görev yaptığı okulda Şehit Necmettin Yılmaz kütüphanesi kuruldu.

Kütüphanenin açılışına İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İlçe emniyet müdürü Teoman Yıldırım, Jandarma komutanı Hayri Yazıcı, Mili Eğitim müdürü Nuri Kapanoğlu, Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehit oğlunun isminin yaşatıldı ve görev yaptığı Çiftçibaşı kırsal mahallesinde bulunan Şehit Necmettin Yılmaz ilk ve ortaokuluna gelen Şehit öğretmenin babası Hamit Yıldız okul tabelası önünde dualar okuyarak okula girdi. Şehit oğlunun öğrencilerini öperek hasret gideren Hamit Yılmaz, "Şereflerin en büyüğünü yaşıyorum. Hamdolsun ki bu güzelliği rabbim bizlere yaşattı. Böyle bir evlat yetiştirdiğim için de rabbime şükür ediyorumö dedi.

İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler ise, "Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın aziz hatırasını bir kez daha yad ediyor ve adına yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Necmettin öğretmenimizin emaneti olan öğrenciler yıllar geçmesine rağmen hala öğretmenlerinden övgü ve sevgiyle bahsediyorlar. Necmettin öğretmenimizin adı sadece okulda ve kütüphanede yaşamıyor, Türk milletinin kalbinde yaşıyorö dedi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. Kaymakam Çiftçiler tarafından, Hamit Yılmaz'a Türk bayrağı hediye edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.