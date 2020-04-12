Kuvözde bıraktıkları ikizlerine 68 gün sonra kavuştular

Yaklaşık 2 ay önce dünyaya getirdikleri ikiz çocuklarını kuvözde kalmaları gerektiği için Şanlıurfa'da bırakıp çalışmak üzere Kırşehir'e giden aile, 68 gün sonra ikizlerine kavuştu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yaşayan Halime Filiz (39), 68 gün önce ikiz çocuk dünyaya getirdi. Erken doğan ikizler, gelişimlerini tamamlamaları için hastanede kuvöze alındı. Çalışmak zorunda olan aile, çocuklarını hastanede bırakıp Kırşehir’e bağlı Kartalkaya köyüne giderek burada çobanlık yapmaya başladı.



Doktorlar çocukların iyileştiğini söyledi

Kırşehir’de çobanlık yapan 6 çocuklu aile, doktorların kendilerine telefon açması üzerine ikizlerinin iyileştiğini öğrendi. Korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğu için Şanlıurfa’ya gelemeyen aile, hem Kırşehir hem de Şanlıurfa Valiliğinden yardım istedi. Her iki valiliğin girişimiyle aile ikizlerine kavuştu. Ayşe ve Ali isimleri verilen çocuklar, Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından aileye teslim edildi. İkizlerine kavuşan aile büyük bir mutluluk yaşadı.

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