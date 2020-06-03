Anneleri ölen 2 yavru tilki koruma altına alındı

<br>ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde anneleri öldüğü belirlenen yavru 2 tilki, koruma altına alındı.<br>Hilvan´da boş bir arazinde 2 yavru tilkiyi gören vatandaşlar, durumu Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, tilkilerinin annelerinin öldüğünü belirledi. Ekipler, yavru tilkilerini alarak merkeze getirdi. Koruma altına alınan yavru tilkilerin rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL<br>2020-06-03 14:36:40<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.