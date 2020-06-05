Şanlıurfa’da iki ayda 2 Milyon 644 bin maske dağıtıldı

Şanlıurfa Valiliği, korona virüs pandemi sürecinin yaşandığı nisanmayıs aylarında toplam 2 milyon 644 bin maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), İl Sağlık Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından temin edilen maskeler, kaymakamlıklar aracılığıyla iki ay içerisinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Meslek odaları aracılığıyla esnafa dağıtılan maskeler, yaya trafiğinin yoğun şekilde bulunduğu pazar yerleri, toplu taşıma merkezleri ve kontrol noktalarında da vatandaşlara ulaştırıldı.

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