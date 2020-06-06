Eyyübiye’de aile otağının temeli atıldı

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Eyyübiye’de temeli atılan aile otağı projesi 38 günde tamamlanıp hizmete açılacak.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. TOKİ Akabe Mahallesinde temeli atılan aile otağı konseptindeki proje, 38 günde tamamlanıp hizmete açılacak. Eyyübiye Belediyesi ilçeye yeni sosyal donatı alanları kazandırıyor. Aile otağı şeklinde tasarlanan 2 kattan oluşan ve 450 metrekare kapalı alana sahip olan projenin ilki, TOKİ Akabe’de yapılıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların sosyal yaşam alanlarına katkıda bulunacak. Vatandaşların aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri proje için tarih veren ilçe belediye başkanı Kuş, projenin 38 günde bitirileceğini belirtti.

Temeli atılan alanda beraberinde başkan yardımcısı Hüseyin Aslıhan ve birim amirleriyle birlikte incelemelerde bulunan Kuş, “Temeli atılan projemizin startını verdik. Gün de veriyoruz. 38 günde bitirip, hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

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