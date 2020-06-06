Göbeklitepe Parkında son hazırlıklar

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde daha yeşil bir Haliliye sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni parkları ve yeşil alanları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Karşıyaka Mahallesinde yapımına başlanan Göbeklitepe Parkında çevre düzenlemesi yapılırken, mahallede bulunan diğer parklarda da bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi.

Daha yeşil bir Haliliye hedefi ile çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Belediyesi mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarının yanında yeşil alanların miktarını arttırmaya yönelikte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka Mahallesinde vatandaşların hizmetine sunulacak olan Göbeklite Parkında çevre düzenleme çalışmalarına son sürat devam ediyor. Ekipler parkta çevre düzenlemesinin ardından mevsimsel şartlara göre yeşillendirme işlemlerine başlayacak.

Öte yandan ekipler Karşıyaka Mahallesinde bulunan diğer parklarda da bakım ve onarım işlemlerini yürütüyor. Parkların daha güzel bir görünüme kavuşturulması için titiz bir çalışma yürüten ekipler buradaki çalışmaları tamamlayıp parkları vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

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