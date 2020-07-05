Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de çöl sıcakları etkisini göstermeye başladı. Sıcaklığın artmasıyla cadde ve parkların boşaldığı gözlendi.

Ülke genelinde Temmuz aynın ilk haftası ile birlikte yükselen sıcaklık, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde de etkili oluyor. İlçe merkezinde gün ortasında 42 dereceye ulaşan sıcaklık nedeniyle insanların bir çoğu ev ve iş yerlerinden çıkamıyor. Bazı gençler ise, hortum suyunu yağmurlama yaparak altında serinlemeye çalıştı. Suyun altında serinleme çalışan gençler, "Havalar çok sıcak ve bunaltıcı serinlemek için böyle bir çözüm bulduk" dedi.

Sıcaklıktan ötürü sınırın her iki yakasında insanlar sıcaktan dolayı dışarı çıkmadığı gözlemlendi.

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