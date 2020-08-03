Serinlemek için girdiği suda boğuldu

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Barajı Göleti'nin Çatak Mahallesi'ndeki kıyısına giden yabancı uyruklu Abdulbasit Nasır (19) serinlemek için suya girdi. Kıyıdan uzaklaştıktan sonra suya batan şahıs gözden kayboldu. Gencin suda kaybolduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kayıp gence ulaşamayınca Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekibine haber verildi. Olay yerine giden dalgıç polisler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından gencin cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Bozova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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