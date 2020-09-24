Eyyübiye’de hijyen denetimi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri, market ve kasaplarda hijyen denetim gerçekleştirdi.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde market ve kasaplarda hijyen ve son kullanma tarihine yönelik denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan işyerleri hakkında uyarı ve cezai işlem uygulandı. Korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte hijyen ve vatandaş sağlığına yönelik denetimlerini daha da artıran ekipler, yapılan denetimlerle vatandaş sağlığını korumak ve hijyen kurallarına uyulması uyarısında da bulundu. Ekipler, bazı işyerlerinde son kullanma tarihlerine uyulmadığı gerekçesiyle ürünlere el koydu. Vatandaşların daha sağlıklı ürünler kullanması için denetimlerine ara vermeden devam edeceklerini belirten yetkililer, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini dile getirdi.

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