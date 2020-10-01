Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)TÜRKİYE'de 'beyaz altın' olarak bilinen pamuk, üretiminin yarısını karşılayan Şanlıurfa'da hasada başlandı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, pamuğun hasadına başlandı. Bu yıl Şanlıurfa'da 1 milyon 250 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılırken, mevsimlik tarım işçileri ise sabah erken saatlerde tarlaya giderek, gün batımına kadar pamuk topluyor.

'PAMUK KALİTESİ ARTIYOR'

Bu yıl kaliteli pamuk ürününü aldıklarını kaydeden çiftçi İsmail Dumancı, "Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamukta bu yıl rekolte bekleniyor. Bu yılki ürün kaliteli ancak pandemi dolayısıyla bazı tekstil ve iplik fabrikaları üretimi yarıya düşürdüğü için mal fazlalığı var. Yine 3 yıl ekimin ardından 1 yıl tarlada pamuk yerine alternatif ürün ekilmektedir. Buda ürün kalitesini artırıyor" dedi.

'PAMUK TOPLAMAK OLDUKÇA ZOR BİR İŞTİR'

Kozasından çiçek açımına kadar her evresinde tarlalarda görsel şölen sunan pamukta hasada başlayan tarım işçisi Emine Çiftçi ise "Gün doğumundan gün bitimine kadar güneş altında tarlada çalışıyoruz. Pamuk toplamak oldukça zor bir iştir. Burada işimizi bitirdikten sonra bu kez ev işleriyle uğraşıyoruz. Kilo başına 650 lira alıyoruz" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-10-01 15:01:58



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