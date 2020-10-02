(Özel) Suriyeli sığınmacı aile Türkiye’de hayata tutundu

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Enas ve Nada çifti, tüm olumsuzluklara rağmen ayakları üzerinde durup, kendilerine yeni bir hayat kurdu.

2012 yılında Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle Şam’dan kaçarak Türkiye sığınan, ardından Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşamaya başlayan İmar Mühendisi Enas Attal Othmanlı ve hukukçu Nada Abdulhaı çifti, gösterdikleri azim ile yeni bir hayat kurmayı başardı. 8 yıldır ilçenin Dicle Mahallesi'nde yaşan çift, Türk vatandaşlarının kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı minnettar.

Siverek’e ilk geldikleri günlerde komşularının yardımlarıyla ayakta kalan aile, kısa süre içinde kendi işlerini kurmayı başardı. Halep Mimarlar Odasına kayıtlı Enas Attal Othmanlı, Türkiye Grameen Mikro Kredi Programı Eyyüp Cenap Gülpınar şubesinden eşinin aldığı mikro kredi desteğiyle mahallede küçük bir bakkal açtı. Hukukçu ve ressam Nada Abdulhaı ise evde yağlı boya tabloları çizerek aile bütçesine katkı sağlıyor.



Yaptığı tabloları açtıkları mahalle bakkaliyesi önünde sergiliyor

Şam’da hukuk okuyan ve Suriye’den kaçtığı sıralarda, stajyer avukat olan 48 yaşındaki Nada Abdulhaı, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çizdiği yağlı boya tablolarını mahalle arasında açtıkları bakkaliye önünde sergilerken, sipariş üzerine tablo yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.



Hayali günün birinde sergi açmak

Profesyonel ressamları aratmayan çizimleriyle doğa resimleri yapan Nada Abdulhaı, pandemi nedeniyle tablo satışlarının durduğunu belirterek, hayalinin günün birinde bir sergi açmak olduğunu söyledi



"Türk halkına minnettarız"

Türk halkına minnettar olduklarını belirten Abdulhaı, zor zamanlarda tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, ”Suriye’den Türkiye’ye geldiğimizde ne olacağını, ne yapacağımızı bilemiyordum. Siverek’e geldiğim zaman kızımdan hamileydim, çok korkuyordum. Kendimizle hiçbir şey getirmemiştik. Siverek’e geldiğimizde de sağ olsun komşularımız bize sahip çıktı, onların yardımlarıyla hayata tutunduk” dedi



"Mikro kredi sayesinde işimizi kurduk"

Araştırmaları sonucu kendi iş yerlerini açmak isteyen kadınlara mikro kredi verildiği öğrenen Nada Abdulhaı şunları söyledi:

"Çocuklarım Türkiye topraklarında dünyaya geldi, doğumdan sonra, araştırmalarım sonucu mikro krediye başvurdum ve başvurum kabul edildi. Mikro kredi sayesinde işyerimizi kurduk ve bu sayede geçimimiz oluyor. Allah bereket versin, katkı sunan herkesten Allah razı olsun.”



Çocuklarının eğitimi ve ailenin geçimi için resim çizmeye başladı

Aile geçimine ve çocuklarının eğitimine daha fazla nasıl katkı sağlayabilirim diye düşündüğümde, Suriye’de hobi olarak çizdiği resimlerin aklına geldiğini ve böylece resim çizmeye başladığını belirten Nada Abdulhaı, "Yaptığım tabloları gerek sipariş olsun ve gerekse bakkalımız önünde ki sergide olsun satmaya başladım. Pandemi nedeniyle bu aralar satılmıyor ama yine de çok şükür” dedi.



"Çocuklarımın Türkiye bayrağı altında büyümesini istiyorum"

‘Suriye’de iç savaş durduğu ve istikrar geldiği zaman dönmek istiyor musunuz" sorusuna cevap veren Nada Abdulhaı, "Bizi ayakta tutan çocuklarımız, onlar için çabalıyoruz. Çocuklarım Türkiye’de dünyaya geldi yani gözlerini Türkiye’de açtılar, Yani tamamen buralı oldular, ben kendim de Suriye’de istikrar olsa dahi buradan gitmem, çünkü orada bize ait hiçbir şey kalmadı, her şey yıkıldı, yandı. Çocuklarımın asıl vatanı Türkiye’dir ve çocuklarım Türkiye bayrağı altında büyümesini istiyorum” diye konuştu.

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