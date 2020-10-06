Şanlıurfa´da terör operasyonu: 7 gözaltı

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Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP Suruç Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla, aralarında HDP Suruç Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin Suruç ve kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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