Siverek’te 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobil çarpıştı, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza SiverekŞanlıurfa karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hamza Kesici idaresindeki 27 AGN 437 plakalı Opel marka otomobil ile Ercan Koyuncu hâkimiyetinde bulunan 63 AY 490 Renault marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile yolculardan Esat Koyuncu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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