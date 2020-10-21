Şanlıurfaspor - Hekimoğlu Trabzonspor: 0-2

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Ahmet Deveci, Muhammed Munir Dadı
ŞANLIURFASPOR: HakanGöksu (Dk.63 İsmail), Galip, Mustafa Samican, Gökdeniz, İlker (Dk. 47 Hüseyin), Muhammed (Dk.76 Tarık), İhsan, Yunus, Enes, Mahmut (Dk.77 Mustafa)
HEKİMOĞLU TRABZONSPOR: AbdülazizUğur (Dk. 52 Volkan), Musa (Dk. 58 Berkay), Mehmet (Dk. 58 Samet), Serkan (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Eray, Burhan, Onur, Yasin, Bahadır, Batuhan (Dk. 65 Can)
SARI KARTLAR: Enes, Muhammed, Galip, (Şanlıurfaspor) Bahadır, (Hekimoğlu Trabzon spor)
GOLLER: Dk. 8 Batuhan, Dk. 89 Can (Hekimoğlu Trabzonspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup´un 6´ncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzonspor´a 0-2 yenildi. Konuk ekip, 8´inci dakikada Batuhan´ın golüyle öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi. 89´uncu dakikada sahneye çıkan Yasin skoru belirledi: 0-2.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-10-21 16:28:20
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