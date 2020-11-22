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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Viranşehir´de inşaat işçisi, elektrik akımına kapılıp, öldü

DHA

Viranşehir´de inşaat işçisi, elektrik akımına kapılıp, öldü


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Fadıl Aydoğan (40) çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Viranşehir'e bağlı Elbeğendi Mahallesi'nde meydana geldi. Fadıl Aydoğan, çalıştğı inşaatta elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürülen Aydoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Fadıl Aydoğa´nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.FOTOĞRFALIDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-11-22 14:36:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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