Resulaynlı sporcular ile Türk askeri dostluk maçı yaptı Türk askeri ile Suriyeli sporcular filede karşı karşıya geldi

Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılan ve hayatın normale döndüğü Suriye’nin kuzeyinde görevli askerler ile Suriyeli sporcular, voleybol maçında karşı karşıya geldi.



Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye’nin Resulany ve Telabyad kentlerinde düzenlenen spor turnuvalarının sona ermesinin ardından bölgede görev yapan Türk askeri, tamamı Suriyeli sporculardan oluşan karma takım ile dostluk maçı yaptı. Ceylanpınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Halil Eren, Barış Pınarı Harekat bölgesinde görevli üst düzey komutanlar ile korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda davetli izledi.



İstiklal Marşı ve Suriye Milli Marşı'nın okunması ile başlayan karşılaşma, her iki takımın da kıyasıya çabasıyla devam etti. İlk dört seti berabere sonuçlanan karşılaşma, TSK takımının 32’lik galibiyeti ile sona erdi.



Karşılaşma sonrası her iki takım sporcuları karşılıklı tebrikleşerek, çok zevkli bir maç olduğunu ifade etti. Resulayn takımında yer alan ve karşılaşma süresince büyük bir efor sarf eden 60 yaşındaki sporcu, karşılaşmayı izleyenlerin ilgi odağı oldu.

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