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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da ortak akıl toplantısı yapıldı

İHA

Şanlıurfa'da ortak akıl toplantısı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Tanıtma Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” kapsamında gerçekleştirilen “Şanlıurfa Turizm Tanıtım Paydaşları Ortak Akıl Toplantısı”, valilik konferans salonunda yapıldı.
Türkiye’nin uluslararası turizm platformlarında tanıtımı amacıyla, destinasyonların profesyonel şekilde belirlenmesi, şehirlerin turizm potansiyellerinin hikâyeleriyle birlikte derlenerek eksik ve ihtiyaçların ilgili birimlere aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıya, Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, TGA İş Geliştirme Müdürü Şebnem Tuna, TGA Bölge Tanıtım Uzmanı Serhan Sarı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu ile turizm sektöründe faaliyet gösteren meslek kuruluşları ile işletme yetkilileri katıldı.
TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen’in “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” konulu sunumunun ardından Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya Şanlıurfa’da turizm adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanması ve yapılan istişarelerin ardından sona erdi.
15 Temmuz 2019 tarihinde kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye’nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim/pazarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması, mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması ve pazarlanması, potansiyel turizm olanaklarının ise keşfedilerek geliştirilmesi ve kazandırılmasına ilişkin olarak tüm tanıtım/pazarlama/iletişim faaliyetlerini yürütüyor.
Toplantıda bir konuşma yapan Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, turizm denince Türkiye’de markalaşmış şehirler olduğunu ve Şanlıurfa’nın da markalaşmış şehirler içerisinde en önemli bir yerde bulunduğunu ifade etti. Türkiye’de sit alanları bakımından Şanlıurfa’nın yedinci sırada, tescilli eserler bakımından da en önde gelen iller arasında yer aldığını kaydeden Çetinkaya, Şanlıurfa’nın arkeolojik alanlar bakımından da Türkiye’nin en önde gelen illeri arasında bulunduğunu belirtti. Şanlıurfa’nın bu potansiyellerinin korunması, değerlendirilmesi ve ekonomik değer haline dönüştürülmesi için uzun yıllardır çalışmalar sürdürüldüğünü ifade eden Çetinkaya, son olarak Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamu kurum kuruluşları ile özel sektörün de ortaklığında kurulan Turizmi Geliştirme Anonim Şirketinin önemli faaliyetler icra etmeye başladığını dile getirdi.
Çetinkaya, “ilimizin ve ülkemizin tanıtılmasında emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Tabi ki değerlerin tanıtılması tek başına yeterli değil. Şanlıurfa, değerler boyutuyla çok zengin bir hazineye sahip. Bırakın Türkiye açısından önemini, artık dünya açısından çok önemli eserlere sahibiz ki, Dünya Kültür Mirası listesindeki Göbeklitepe’miz var. Aday listesinde olan Harran, Balıklıgöl’ümüz var. Yine citta slow markalı Halfeti’miz var. Gastronomi turizminde önemli potansiyellerimiz var. Ancak bunların olması tek başına yeterli değil. Bunları tanıtabilecek, dünyaya açabilecek akla, vizyona, işbirliklerine ihtiyacımız var” diye konuştu.
Şanlıurfa’da turizmin en önemli eksikliklerinin, bölgeye gelen ziyaretçileri Şanlıurfa’ya yakışacak şekilde konaklatma, yöresel ürünleri sunma sorunu olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, bu sorunların da zaman içerisinde aşılacağına inandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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