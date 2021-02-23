Şanlıurfa´da elektrik akımına kapılan genç öldü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, trafodaki elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Halil Beyuca (17), hayatını kaybetti.

Şenocak Mahallesi'nde yaşayan Halil Beyuca, elektrik trafosundaki tellere yanlılıkla temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan genç, çağırılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Halil Beyuca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Beyuca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-02-23 12:23:35



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