Bakan Karaismailoğlu, Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunun temel atma törenine katıldı Karayolu tamamlandığında yıllık 32 milyon lira tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CeylanpınarKızıltepe karayolunun temel atma törenine katıldı.

Şanlıurfa’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kent merkezindeki temaslarının ardından Ceylanpınar ilçesine geçti. CeylanpınarKızıltepe karayolunun temel atma törenine katılan Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, “Bugün Mezopotamya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden olan, Hazreti İbrahim’in şehri Şanlıurfa’mızda dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Şanlıurfa Çevik kuvvet Köprülü Kavşağı’nın açılışından sonra şimdi de CeylanpınarKızıltepe Yolu temel atma töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresi’nden çok güzel bir mesajla çıktı. Türkiye için güven ve istikrar. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, 2003 yılından bugüne ülkemizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve istikrarımızın daim kılınması için dev adımlar atıyoruz. Tamamlanan pek çok büyük proje bugün dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde bir lojistik güç olmamıza imkan tanıyor. Diğer yandan da yüzümüzü geleceğe dönerek yepyeni açılımlar için çalışmaya devam ediyoruz. Öyle ki, ülkemizde şu anda 4 binden fazla şantiyemizde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Ülkemizde dağ taş demeden adım adım hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz arasında, adı gibi Şanlıurfa’mızda da yaptığımız nice güzel işler var. Dünyanın ve Türkiye’nin en önemli bölgesel kalkınma projesi olan GAP’ın merkezi. GAP ile birlikte Türkiye’nin en verimli ovalarından biri haline gelen Harran Ovası, Türkiye’nin hatta Dünya’nın gözbebeği. İşte böylesine tarihi ve stratejik bir öneme sahip olan Şanlıurfa’nın ve Mardin’in, turizminin, ticaretinin gelişmesi için ne gerekiyor. Elbette, ulaşım ağının güçlü olması gerekiyor. Bu noktada 2003 yılından bu yana Şanlıurfa’nın ulaşım ve iletişim yatırımları için milyonlarca harcama yaptık. 2003 yılında il bölünmüş yol uzunluğu sadece 28 kilometre iken, yeni yaptığımız 567 kilometre yol ile bölünmüş yol uzunluğunu yirmi kattan fazla artırarak, 595 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak asfalt uzunluğunu da 12 kilometreden 497 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa’yı Mardin’e, Gaziantep’e ve Diyarbakır’a bölünmüş yollar ile bağladık. Bugün de Şanlıurfa’nın ulaşım ağının gücüne güç katacak iki büyük müjde ile buraya geldik. Bu sabah Diyarbakır Devlet Yolu, Kuzeybatı Çevre Yolu ve Doğu Çevre yollarının kesiştiği noktada bulunan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı’nın açılışını yaparak Şanlıurfa’nın şehir içi trafiğine nefes aldıracak bir projeye imza attık" dedi.



"Yıllık 32 milyon lira tasarruf sağlanacak"

Bakan Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar sonrası milyonlarca lira tasarruf sağlanacağını belirterek, "Günlük ortalama 20 binin üzerinde aracın geçtiği bu noktada dur kalk bekleme sürelerini ortadan kaldırdık. Zamandan 31 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 32 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Şimdi de Ceylanpınar ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan CeylanpınarKızıltepe Yolunun temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam 61,7 kilometre uzunluğunda olan CeylanpınarKızıltepe yolu 2 çarpı 1 olarak projelendirilmiştir. Proje bedeli 240 milyon lira olan proje bünyesinde 227 metre uzunluğunda 3 adet köprü ve 10 adet kavşak bulunmaktadır. Bu proje sayesinde mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartları yükseltilecek böylece daha konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlanacaktır. Sınır güvenliğinin temini, askeri birliklerin sevkiyatı ve insani yardım faaliyetlerinin sorunsuz olarak sağlanacağı güvenli bir ulaşım koridoru oluşturulacaktır. Çağımızda güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. GAP Projesinin faaliyete geçmesiyle birlikte Şanlıurfa’mızın da üretkenliği, bereketi artmıştır. Şimdi Şanlıurfa’nın alın terini ve emeğini, yollarımızla, köprülerimizle, raylarımızla dünyaya taşıma zamanıdır. Yaptığımız ulaşım yatırımları sayesinde tarım ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarlarına dağıtımını sağlayarak bölgemizin ekonomik büyümesine önemli bir katkı sağlayacağız. İnşallah, daha nice projeler ve yeniliklerle Şanlıurfa’mızın, Mardin’imizin imarına ve inşasına devam edeceğiz. Bu düşüncelerle temelini attığımız CeylanpınarKızıltepe Yolunun başta Şanlıurfa olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.