Şanlıurfaspor - Afjet Afyonspor: 1-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı, Mehmet Pekmezci, Şeyhmus Baysal
ŞANLIURFASPOR: Hakan Galip, Mustafa Samican (Dk.46 Hüseyin Cihan), Gökdeniz (Dk.58 Göksu), Turgut, Mustafa Çakır (Dk.65 Süleyman), Yunus, Can, Cihan Can, Onur (Dk.58 Fevzi), Muhammed Raşit
AFJET AFYONSPOR: Anıl Oktay, Mahmut, Onur (Dk.61 Emre), Mert Polat (Dk.61 Mert Üner), Yusuf, Erhan, Mehmet Abdullah, Yakup, Serhat, Onurhan
SARI KARTLAR: Hüseyin Cihan, Galip (Şanlıurfaspor), Serhat, Yakup, Mehmet Abdullah Erhan (Afjet Afyonspor)
KIRMAZI KART: Dk.88 Mehmet Abdullah, Afjet Afyonspor)
GOL: Dk.90 Tarık (Şanlıurfaspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 35´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor´u 1-0 yendi.
90'ıncı dakikada Galip´in ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Tarık, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-04-22 17:10:06
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