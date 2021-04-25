Otomobilden nesli tükenme tehlikesi altındaki alacasansar çıktı

Şanlıurfa’da vatandaşlar tarafından park halindeki bir otomobilde yakalanan nesli tükenme tehlikesi altındaki alacasansar doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir çiftçi, park halindeki aracından sesler geldiğini fark etti. Aracını açan İlhami Ülgen, daha önce hiç görmediği uzun kuyruklu bir hayvan gördü. Araçtan çıkan hayvan, aydınlatma direğinin içine girerek yukarı çıktı. Demir direğin üstündeki delikten bir süre etrafa bakan hayvan daha sonra aşağı indi. Hayvanı yakalayan Ülgen, internetten yaptığı araştırmada bölgede daha önce hiç görülmeyen alacasansar olduğunu öğrendi. Yaklaşık 45 santimetre uzunluğundaki alacasansarı kontrol eden Ülgen, herhangi bir yarasının olmadığını belirledi. Alacasansarı karton bir kutuya koyan Ülgen, kent dışındaki bir tarlaya götürerek doğaya bıraktı.

Sansargiller familyasından olan, "alaca kokarca" ya da "benekli kokarca" olarak da adlandırılan alacasansar, Avrasya bozkırlarında ve yarı çöllerde seyrek olarak görülüyor. Boyu 29 ile 38 santim arasında değişen alacasansarın kuyruk uzunluğu ise 15 ile 22 santim arasında değişiyor. Yetişkin haldeki ağırlığı 370 gram ile 715 gram arasında değişen alacasansar nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar arasında yer alıyor. Doğal ortamda görüntülenmesi oldukça zor olan alacasansarın Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde daha önce görüntülendiği fakat Suruç ilçesinde ilk defa görüldüğü belirtildi.

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