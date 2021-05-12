Mezarlıklarda çevre temizliği

Viranşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi şehir mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Viranşehir Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında Şarkpınar Mahallesinde bulunan Tılhava Mezarlığında temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Bayramda kısıtlamadan muaf olan şehit ailelerinin mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ot temizliği, yolların bakımı ve temizlik çalışması ile çeşme ve ihtiyaç alanlarının onarımı yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, rutin temizlik çalışmalarının bayram öncesi yoğunlaştığını belirterek, “Temizlik anlamında, ekiplerimiz tarafından mezarlıklarda yolların bakımı, yabani ot ve çöplerin temizlenmesi gerçekleştiriliyor. Tek amacımız bayramda kısıtlamadan muaf olan şehit ailelerinin kabir ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağlamak” diye konuştu.

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