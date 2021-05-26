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Tarlaya giden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında yıkıldı Tarladaki saman balyaları çıkan yangında kül oldu

İHA

Tarlaya giden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında yıkıldı Tarladaki saman balyaları çıkan yangında kül oldu

Şanlıurfa’da biçerdöverin biçtiği arpa tarlasındaki saman balyalarını kamyona yüklemek için tarlaya giden çiftçi, gördüğü manzara karşısında yıkıldı. Saman balyalarının yandığını gören çiftçi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Ekili Mahallesi'nde Pınarbaşı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre biçerdöverin biçtiği arpa tarlasındaki saman balyalarını kamyona yüklemek için işçi bulmak üzere Suruç’a giden İmam Ada, döndüğünde tarlasından dumanlar yükseldiğini gördü. Tarlaya giden çiftçi, saman balyalarının yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen tarlada yaklaşık 100 balya saman küle döndü. Yangını söndürme çalışmalarına yardım eden Ada, zararının çok olduğunu söyledi. Her balyanın 50 TL olduğunu belirten Ada, üzgün gözlerle oturup yangından geriye kalanları izledi.
Ekipler, yangının nasıl çıktığını araştırıyor.

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