Sökülen eski parke taşları yeniden değerlendiriliyor

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Haliliye Belediyesi, asfalt çalışmaları nedeniyle sökümünü gerçekleştirilen kilitli beton parke taşları, kırsal mahallelerde bulunan cami ve taziye evi bahçelerinde yeniden değerlendiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki asfalt atağını mahalle mahalle devam ettiriyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla yürütülen asfalt çalışmaları nedeniyle yollardan sökülen kilitli beton parke taşları da israf edilmeyerek yeniden değerlendiriliyor. Ekipler, sökümünü gerçekleştirdiği park taşlarının kırıklarını ayırdıktan sonra kırsal mahallelerde kullanımını sağlıyor. Taziye evi ve cami bahçelerinde parke taşı döşeme ihtiyacı bulunan Emirler ve Yenisu kırsal mahallelerinde bu parke taşlarının kullanımı gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlandığı mahallelerde bölge sakinleri, çalışmalarından dolayı Başkan Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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