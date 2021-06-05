Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Birecik ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 L 0259 Ford marka kamyonet ile 02 BJ 602 Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada şarampole devrilen kamyonet içerisindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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